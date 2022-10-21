«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Роналду почти на € 900 тыс.

«Манчестер Юнайтед» применил санкции к Криштиану Роналду за поведение португальца во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Так, 37-летний футболист оштрафован на двухнедельную зарплату (€ 887 тыс.), информирует Manchester Evening News.

Стоит отметить, что ранее Роналду получал в «МЮ» больше и его штраф в размере двухнедельного оклада составил бы € 1,1 млн. Однако летом «красные дьяволы» понизили зарплаты некоторых футболистов на 25% из-за непопадания команды в Лигу чемпионов. Поэтому сейчас Криштиану получает в неделю примерно € 443,5 тыс.

Ранее форварда не включили в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Причиной, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, мог стать его поступок во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, португалец, который не попал в состав, демонстративно покинул скамейку запасных и уехал со стадиона.

Роналду спорит с тен Хагом:

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