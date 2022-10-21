Тренер «Спортинга» Аморим является основным кандидатом на пост наставника «Астон Виллы»

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим является основным кандидатом на пост наставника английской «Астон Виллы» после увольнения Стивена Джеррарда. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее «Астон Вилла» была нацелена на бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но источники считают, что он будет ждать более выгодного предложения.



Помимо Аморима, в список кандидатов входят наставник «Брентфорда» Томас Франк, бывший тренер «Арсенала» Унаи Эмери и бывший тренер «Бёрнли» Шон Дайч.

«Астон Вилла» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав девять очков после 11 проведённых встреч. Джеррард возглавлял команду с ноября 2021 года.

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