Кечинов: многие россияне хотят остаться жить в Узбекистане. Страна прогрессирует

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему россияне всё чаще выбирают для релокации его родной Узбекистан.
«Во-первых, люди сами по себе очень гостеприимные. Во-вторых, Узбекистан — это гастрономический рай: овощи, фрукты, хлеб, лепёшки, национальная кухня. Всё обалденно вкусно и вместе с тем недорого по сравнению с российскими ценами. Наконец, тепло. Очень комфортное место не только для русского — для любого человека.
Знакомые, приятели детства рассказывают, что масса людей из России в последнее время приехала, и многие уже связывают с этой страной долгосрочные планы: хотят там работать, остаться жить дальше. Видно, что город и страна прогрессируют», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате»:
- 21 октября 2022
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