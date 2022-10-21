Тен Хаг: я устанавливаю стандарты. Роналду — потеря, но решение важно для настроя игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг накануне матча английской Премьер-лиги с «Челси» высказался об ответственности наставника за культуру и ценности внутри клуба.
«Я менеджер, я отвечаю за культуру. Я должен устанавливать стандарты и ценности и контролировать их. В нашей команде они есть. Роналду — потеря для команды, но это решение важно для настроя и менталитета игроков. Теперь мы должны сосредоточиться на «Челси», поскольку именно это важно.
Понимаю, что у вас есть вопросы… но в то же время речь идёт о «Челси», нам предстоит большая игра. Я, игроки и штаб сосредоточены на ней. Мы должны выиграть этот матч, мы должны сконцентрироваться, чтобы играть в наш лучший футбол. Думаю, что концентрация является частью топ-футбола. Весь этот шум, слухи. Вы должны сосредоточиться.
Для меня игра на выезде никогда не была проблемой. Поле такого же размера, состав 11 на 11, есть судья, и мы всегда получаем большую поддержку от наших болельщиков. Мы чувствуем себя сильными», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
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