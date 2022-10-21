Лепёхин — о Мостовом: любой футболист воспринимает обратную замену как личное оскорбление
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал обратную замену полузащитника петербуржцев Андрея Мостового в кубковом матче с «Крыльями Советов» (2:1).
«Каждый футболист должен понимать, что решение тренера оспаривать нельзя. Особенно важно не выносить это в публичное пространство, когда камеры направлены на тебя.
При этом надо понимать, что любой футболист воспринимает обратную замену как личное оскорбление. В игре с «Крыльями» не увидел провала в игре Мостового. Но было видно, что ситуация конфликтная. Надеюсь, что для команды всё решится безболезненно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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