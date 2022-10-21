Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи». Игра состоится в понедельник, 24 октября, в Санкт-Петербурге. Начало матча – в 20:00 мск.

«Как будем готовиться к матчу с «Сочи» при перерыве три дня? Так же, как обычно. Для тех, кто играл, задача — как следует восстановиться, для тех, кто играл меньше — поддерживать хорошее функциональное состояние, чтобы в любой момент выйти и помочь команде.

Как могу охарактеризовать «Сочи»? Очень хорошая, очень опытная команда. Их основные игроки получили возможность отдохнуть и подготовиться к нашему матчу. Что касается игры, то это команда, которая по количеству создаваемых моментов находится в верхней части турнирной таблицы — думаю, в пятерке, если смотреть по созданным моментам и ожидаемым очкам. Нас ждет очень сложный матч против очень хорошей команды. Что касается чередования их результатов, то против «Зенита» все команды стараются сыграть свой лучший матч, поэтому нам легко не будет — нужно отталкиваться от своей игры и показывать свой максимум», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».