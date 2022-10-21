В «Зените» рассказали о состоянии Матео Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Матео Кассьерры, который восстанавливается после травмы. Специалист заявил, что решение об участии форварда в матче с «Сочи» будет принято в ближайшие дни.

«Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал. Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу. Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Сочи» состоится в понедельник, 24 октября, в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 20:00 мск.