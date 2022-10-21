Хави: Роналду и Месси не признают это, но я убеждён, что они следили друг за другом

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о соперничестве между аргентинским форвардом Лионелем Месси и португальским нападающим Криштиану Роналду.



«Криштиану давал ему дополнительный толчок, мотивировал становиться лучше. Криштиану и Лео, возможно, не признают это, но я убеждён, что они следили друг за другом. Если в тебе есть спортивный дух, ты хочешь быть лучшим», – приводит слова Хави BBC.



В текущем сезоне 37-летний Роналду, выступающий за «Манчестер Юнайтед», провёл 12 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. 35-летний Месси, в настоящий момент являющийся игроком «ПСЖ», принял участие в 14 встречах в сезоне, забив восемь голов и отдав восемь голевых пасов.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?