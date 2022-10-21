Грэм Поттер отреагировал на исключение Роналду из заявки «МЮ» на матч с «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался на тему исключения нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из заявки на игру между клубами. Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 22 октября.

«Я не могу комментировать, потому что не знаю всех тонкостей, но он (тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. — Прим. «Чемпионата») занял свою позицию. Иногда тебе приходится это делать, и тогда нужна поддержка клуба. Со стороны это выглядит так.



Сложно что-то говорить, потому что я не знаю реального контекста, не знаю, что произошло на самом деле. Не хочу попадать в заголовки газет и тому подобное. Часть работы состоит в том, чтобы принимать трудные решения, но это нормально», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Новость по теме «МЮ» официально исключил Роналду из заявки на матч с «Челси»

Видео: Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?