У Роналду 0 баллов в голосовании за «ЗМ». Он занял 20-е место, потому что брал приз ранее

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, занявший 20-е место в голосовании за «Золотой мяч», получил ноль баллов в голосовании на определение победителя, сообщает Goal.



Отмечается, что 37-летний форвард занял 20-е место из-за того, что ранее уже выигрывал награду. Благодаря этому он опередил других игроков без набранных баллов, в число которых входят: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (оба – «Ливерпуль»), Филип Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Мик Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Антонио Рюдигер («Реал»).



Обладателем «Золотого мяча» стал бывший партнёр Роналду по мадридскому «Реалу» — Карим Бензема. В топ-3 вошли также Садио Мане и Кевин Де Брёйне.



Напомним, в прошлом сезоне португалец провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Роналду забил за «красных дьяволов» шесть мячей в семи матчах в рамках Лиги чемпионов.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!