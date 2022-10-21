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У Роналду 0 баллов в голосовании за «ЗМ». Он занял 20-е место, потому что брал приз ранее

У Роналду 0 баллов в голосовании за «ЗМ». Он занял 20-е место, потому что брал приз ранее
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, занявший 20-е место в голосовании за «Золотой мяч», получил ноль баллов в голосовании на определение победителя, сообщает Goal.

Отмечается, что 37-летний форвард занял 20-е место из-за того, что ранее уже выигрывал награду. Благодаря этому он опередил других игроков без набранных баллов, в число которых входят: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (оба – «Ливерпуль»), Филип Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Мик Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Антонио Рюдигер («Реал»).

Обладателем «Золотого мяча» стал бывший партнёр Роналду по мадридскому «Реалу» — Карим Бензема. В топ-3 вошли также Садио Мане и Кевин Де Брёйне.

Напомним, в прошлом сезоне португалец провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Роналду забил за «красных дьяволов» шесть мячей в семи матчах в рамках Лиги чемпионов.

Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?

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