У Роналду 0 баллов в голосовании за «ЗМ». Он занял 20-е место, потому что брал приз ранее

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, занявший 20-е место в голосовании за «Золотой мяч», получил ноль баллов в голосовании на определение победителя, сообщает Goal.
Отмечается, что 37-летний форвард занял 20-е место из-за того, что ранее уже выигрывал награду. Благодаря этому он опередил других игроков без набранных баллов, в число которых входят: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (оба – «Ливерпуль»), Филип Фоден, Бернарду Силва, Жоау Канселу (все – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Мик Меньян («Милан»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») и Антонио Рюдигер («Реал»).
Обладателем «Золотого мяча» стал бывший партнёр Роналду по мадридскому «Реалу» — Карим Бензема. В топ-3 вошли также Садио Мане и Кевин Де Брёйне.
Напомним, в прошлом сезоне португалец провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Роналду забил за «красных дьяволов» шесть мячей в семи матчах в рамках Лиги чемпионов.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 21 октября 2022
-
17:58
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:41
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:14
-
17:00
-
16:53
-
16:43
-
16:32
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:10
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:17
-
15:14
-
14:57
-
14:55
-
14:32
-
14:28
-
14:27
-
14:25
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:51
-
13:50