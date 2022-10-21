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Мостовой назвал возможные причины непопадания Промеса в заявку Нидерландов на ЧМ-2022

Мостовой назвал возможные причины непопадания Промеса в заявку Нидерландов на ЧМ-2022
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал непопадание нападающего «Спартака» Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года.

«Здесь три варианта событий. Первое: из-за всей этой ситуации не берут из российского чемпионата, хотя все понимают, что Промес хорошо играет и забивает. Второй вариант, что есть конкуренты на его позицию: такие, что Ван Гал видит, что они не хуже, а то и лучше. Третий вариант — история с судебными разбирательствами.

Всё-таки он не наш. Какая мне разница, попал он или нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На групповом этапе Нидерланды сыграют с командами Катара, Эквадора и Сенегала.

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