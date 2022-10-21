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«Это неуважение». Ротен раскритиковал тен Хага за отношение к Роналду

«Это неуважение». Ротен раскритиковал тен Хага за отношение к Роналду
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Бывший французский футболист Жером Ротен раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за отношение к форварду Криштиану Роналду. 37-летний футболист не вышел на замену в матче с «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре туре АПЛ и досрочно покинул скамейку запасных. За это он был переведён на тренировки с молодёжной командой и может быть оштрафован.

«Тен Хаг несёт полную ответственность за эту ситуацию. Если у вас нет плана игры с Криштиану, не рискуйте, отправляя его на скамейку запасных. Эрик часто делал это. Временами он находит оправдания, но на самом деле ему всё равно. Он управляет Роналду так же, как и любым другим футболистом в команде, в этом и есть проблема.

Мы говорим не о рядовом игроке. Это скандал, что с ним так обращаются. С таким футболистом вы должны учитывать множество вещей. Если вы хотите избавиться от него, то вы должны договориться и в начале сезона сказать: «Мы на тебя не рассчитываем». Но вы не можете заставлять его проходить через то, через что он проходит уже несколько матчей. Ещё недавно Криштиану был важным игроком для «Манчестер Юнайтед», а тен Хаг был рад его видеть. Это неуважение», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:

Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей Уйти, чтобы остаться. Роналду совершает ошибку всех великих людей

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