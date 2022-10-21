«Реал» может купить Мбаппе, если он будет вести себя скромнее

Руководство «Реала» всё-таки заинтересовано в приобретении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Équipe. Ранее сообщалось, что Мбаппе уже договорился о переходе в королевский клуб летом 2022 года, однако в итоге передумал.

По информации источника, сейчас руководство хочет, чтобы французский форвард стал вести себя скромнее. При этом им продолжают интересоваться «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Сливочные» уверены, что нападающий должен загладить вину за сорвавшийся переход и не вести себя слишком вызывающе, как он делает это в своем нынешнем клубе.

Ранее сообщалось, что француз хотел, чтобы к нему присоединился нападающий Роберт Левандовски, тогда выступавший за «Баварию», а его одноклубник Неймар покинул команду.

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