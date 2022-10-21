Перенёсший операцию Араухо включён в предварительную заявку сборной Уругвая на ЧМ в Катаре

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в предварительный список из 55 футболистов, которых Диего Алонсо рассматривает в качестве возможных участников чемпионата мира в Катаре в составе сборной Уругвая. Окончательный список из 26 игроков будет сформирован до 14 ноября.



23-летний Араухо, принявший участие в 12 матчах в составе национальной команды, 28 сентября перенёс операцию, восстановление после которой, по информации, займёт у него около трёх месяцев. Однако Рональд может вернуться в строй раньше. Араухо является основным центральном защитником и в «Барселоне», и в сборной Уругвая.



Чемпионат мира в Катаре продлится с 18 ноября по 20 декабря. Уругвай сыграет на групповом этапе с Португалией, Ганой и Южной Кореей.

Фото: Сборная Уругвая

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.