«Манчестер Юнайтед» предложил Эдвину ван дер Сару должность директора в клубе

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар, в бытность игрока выступавший за «Манчестер Юнайтед», может вернуться в команду на директорскую должность. Манкунианцы уже предложили работу 51-летнему функционеру. Об этом сообщает Voetbalprimeur. По сведениям источника, два года назад «МЮ» уже приглашал ван дер Сара в клуб, но тот ответил отказом.
За «Аякс» бывший вратарь выступал с 1990 по 1999 год, выиграв с командой 13 трофеев. С ноября 2012-го ван дер Сар входит в структуру команды: он работал на должностях менеджера по маркетингу, спортивного CEO, а с ноября 2016-го занимает пост исполнительного директора.
Игровая карьера ван дер Сара в «Манчестер Юнайтед» продлилась с 2005 по 2011 год. В английской команде Эдвин и закончил карьеру. В «МЮ» вратарь выиграл 12 трофеев.
Гол Амира Ибрагимова за юношескую команду «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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