Боккетти продлил контракт с «Вероной». Его назначили главным тренером 8 дней назад

Бывший футболист «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, который сейчас является главным тренером «Вероны», продлил контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. Его назначили на пост наставника 13 октября.

Новое соглашение действует до 2027 года. До назначения в основную команду он возглавлял молодёжку «Вероны». Сейчас клуб располагается на 18-м месте в чемпионате Италии.

Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году. Защитник выступал в России за «Рубин» с 2010 года по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017.

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