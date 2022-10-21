Джака: я был близок к уходу из «Арсенала». Меня остановил Артета
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что был на грани ухода из лондонского клуба.
«Я был очень близок к тому, чтобы покинуть «Арсенал». Мои вещи уже были у двери. Микель Артета остановил меня. Я никогда не встречал его раньше. Именно тогда я понял, что мы оба можем все изменить. Футбол — это не только взлеты, но и падения», — цитирует Джаку Goal.com.
29-летний Джака стал игроком «Арсенала» летом 2016 года, перейдя из мёнхенгладбахской «Боруссии». В нынешнем сезоне полузащитник в десяти матчах в английской Премьер-лиге забил два гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между Гранитом Джакой и «Арсеналом» рассчитано до лета 2024 года.
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