Месси: целое поколение детей выросло, наблюдая за мной. Я чувствую их поддержку

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о поддержке, которую он ожидает от своих соотечественников во время предстоящего чемпионата мира по футболу 2022.

«Существует целое поколение детей, которые выросли, наблюдая за мной. Они видели, как я стал чемпионом вместе с Аргентиной (на Кубке Америки 2021 года. — Прим. «Чемпионата»), и это укрепило нашу связь с ними. Я чувствую, что они будут поддерживать меня на протяжении всего чемпионата мира», — сказал Месси в интервью аргентинскому журналисту Пабло Гиральту.

Нападающий «ПСЖ» сыграл в 164 матчах за аргентинскую сборную, в которых забил 90 голов. Месси выступал на четырёх чемпионатах мира и на шести Кубках Америки.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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