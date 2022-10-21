Месси: целое поколение детей выросло, наблюдая за мной. Я чувствую их поддержку

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о поддержке, которую он ожидает от своих соотечественников во время предстоящего чемпионата мира по футболу 2022.
«Существует целое поколение детей, которые выросли, наблюдая за мной. Они видели, как я стал чемпионом вместе с Аргентиной (на Кубке Америки 2021 года. — Прим. «Чемпионата»), и это укрепило нашу связь с ними. Я чувствую, что они будут поддерживать меня на протяжении всего чемпионата мира», — сказал Месси в интервью аргентинскому журналисту Пабло Гиральту.
Нападающий «ПСЖ» сыграл в 164 матчах за аргентинскую сборную, в которых забил 90 голов. Месси выступал на четырёх чемпионатах мира и на шести Кубках Америки.
Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре. Сборная Аргентины сыграет в группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
- 21 октября 2022
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