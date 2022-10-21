Поттер похвалил тен Хага в преддверии матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о своём коллеге — наставнике «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге в преддверии матча команд в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги.
«Я испытываю огромное уважение к тен Хагу, это квалифицированный тренер. «Манчестер Юнайтед» выступает хорошо, так что я с нетерпением жду отличной игры», — приводит слова Поттера пресс-служба АПЛ в «Твиттере».
Встреча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж», завтра, 22 октября. Начало: в 19:30 мск.
Турнирное положение (обе команды провели по 10 матчей, как и «Арсенал»):
1. «Арсенал» — 27
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4. «Челси» — 20
5. «Манчестер Юнайтед» — 19
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