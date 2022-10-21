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Каррагер: у «Манчестер Сити» лучший тренер, нападающий и полузащитник в мире

Каррагер: у «Манчестер Сити» лучший тренер, нападающий и полузащитник в мире
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об успехе «Манчестер Сити».

«У „Манчестер Сити“ лучшая команда в мире. У них лучший тренер, лучший нападающий и лучший полузащитник в мире. Без огромных инвестиций они бы были клубом-середняком Премьер-лиги. Почему они так зациклены на этом? Наслаждайтесь этим! Лучше быть на вершине, чем плестись в середине», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

«Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице текущего сезона английской Премьер-лиги, набрав 23 очка после десяти сыгранных туров. «Горожане» отстают от лидирующего лондонского «Арсенала» на четыре очка.

Манчестерский клуб становился чемпионом Англии четыре раза за последние пять сезонов.

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