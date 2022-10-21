Саба Сазонов: десятое место для «Динамо» — непозволительно
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов заявил, что команду не устраивает турнирное положение. После 14 матчей Российской Премьер-Лиги бело-голубые занимают восьмое место. Подопечные Славиши Йокановича набрали 20 очков.
«Десятое место для «Динамо» — непозволительно. Сейчас мы сделаем всё, чтобы забраться наверх
Каждая команда всегда хочет побеждать. Было очень тяжело, потому что мы хотим занимать максимально высокие места. Мы опустились в таблице, но я надеюсь, что мы наверстаем упущенное», — сказал Сазонов в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован «Лацио». Позднее в римском клубе опровергли информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сазонову.
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