Журналист не сдержал эмоций, когда брал интервью у Лионеля Месси

Аргентинский журналист Пабло Гиральт, записывавший интервью с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, заплакал, когда прощался с футболистом. 35-летний форвард поблагодарил его за внимание.
«Я мальчик, который всегда мечтал об этом, но я никогда не думал, что мне посчастливится быть человеком, который сможет рассказать ему свои истории и выразить любовь его карьере. Спасибо», — приводит слова Гиральта Globo.
35-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах за «ПСЖ», в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.
На чемпионате мира в Катаре Месси со сборной Аргентины совершит пятую попытку завоевать трофей. Футболист признался, что этот мундиаль станет для него последним в национальной команде.
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
- 21 октября 2022
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:47
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
17:58
-
17:58
-
17:41
-
17:41
-
17:41
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:14
-
17:00
-
16:53
-
16:43
-
16:32
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:10
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:35