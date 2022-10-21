Журналист не сдержал эмоций, когда брал интервью у Лионеля Месси

Аргентинский журналист Пабло Гиральт, записывавший интервью с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, заплакал, когда прощался с футболистом. 35-летний форвард поблагодарил его за внимание.

«Я мальчик, который всегда мечтал об этом, но я никогда не думал, что мне посчастливится быть человеком, который сможет рассказать ему свои истории и выразить любовь его карьере. Спасибо», — приводит слова Гиральта Globo.

35-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах за «ПСЖ», в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

На чемпионате мира в Катаре Месси со сборной Аргентины совершит пятую попытку завоевать трофей. Футболист признался, что этот мундиаль станет для него последним в национальной команде.

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