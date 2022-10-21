Вальбуэна: Бензема заслужил «Золотой мяч», было бы необъективно сказать иначе

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна прокомментировал победу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».
«Я рад за Бензема, он это заслужил. В жизни мы должны быть честными. Я всегда разделял вещи, происходящие на футбольном поле и вне его. Он провёл потрясающий сезон. Когда ты играешь так много лет за такой клуб, как «Реал Мадрид», и выступаешь хорошо, было бы необъективно, если бы я сказал, что он не заслужил награду», — приводит слова Вальбуэна 90 Football.
Ранее у Вальбуэна и Бензема был конфликт из-за скандального видео, из-за которого форвард «Реала» не выступал за сборную Франции более шести лет.
Карим Бензема — первый французский футболист, выигравший «Золотой мяч», с 1998 года, когда победителем стал Зинедин Зидан.
Топ голевых передач 10-го тура Ла Лиги:
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