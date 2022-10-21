Тренер «Брентфорда»: у Клоппа и Гвардиолы больше матчей, чтобы исправить ситуацию

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал увольнение Стивена Джеррарда из «Астон Виллы», сравнив ситуацию наставников «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа с другими тренерами лиги.

«У всех нас есть только две игры (для того, чтобы исправить ситуацию в чемпионате — Прим. „Чемпионата“) перед тем, как нас уволят. Только у Клоппа и Гвардиолы есть три или четыре игры», — приводит слова датского специалиста официальный твиттер-аккаунт Football Daily.

Стивен Джеррард был уволен из «Астон Виллы» сегодня, 21-го октября. Об этом бирмингемский клуб сообщил на своём официальном сайте. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков в одиннадцати матчах.

Новость по теме Брендан Роджерс разочарован увольнением Стивена Джеррарда из «Астон Виллы»

Где сейчас известный футболист-актёр Винни Джонс?