Гарри Кейн объяснил, почему носит радужную повязку капитана в матчах за сборную Англии

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о своей радужной повязке капитана, которую он носит в матчах за национальную команду. 29-летний форвард играет с ней в знак поддержки движений сексуальных меньшинств.
«Я думаю, что для Футбольной ассоциации Англии и нашей команды очень важно поддерживать эту кампанию. В последние годы мы всё больше и больше видим, какое влияние можем иметь по всему миру. Футбол — это всемирный вид спорта, за которым следят миллионы и миллионы людей, поэтому мы делаем всё, что можем сделать, чтобы объединиться, чтобы помочь. Это действительно важно.
Мы поддерживаем кампанию в течение ряда лет, и важно, чтобы мы продолжали поддерживать и помогать ей расти настолько, насколько это возможно. Я думаю, что это действительно важная вещь, которую мы делаем, и чем больше людей мы сможем поддержать, тем больше мы сможем изменить ситуацию», — приводит слова Кейна пресс-служба сборной Англии на официальном сайте.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
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