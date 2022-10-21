Карим Бензема досрочно завершил тренировку и рискует не сыграть с «Севильей»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема досрочно завершил тренировочный процесс в преддверии матча 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Проблемы не должны помешать обладателю «Золотого мяча» сыграть, но завтра, 22 октября, он пройдёт дополнительное тестирование, чтобы убедиться в этом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что «Реал» упомянул о досрочном завершении тренировок Бензема, как и других футболистов. Кроме того, футболист попал в заявку команды на матч, а главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не назвал Карима в числе травмированных.
Матч «Реал» — «Севилья» состоится 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабэу» в Мадриде. Начало: 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видеообзор. «Эльче» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
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