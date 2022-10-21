«Он держал его за окном». Муту рассказал, как Ибрагимович довёл до слез игрока «Ювентуса»

Бывший футболист «Ювентуса» Адриан Муту вспомнил историю, которая произошла между форвардом Златаном Ибрагимовичем и полузащитником Мануэле Блази во время выступлений в туринском клубе.
«Златан сказал мне открыть дверь в нашей комнате. Я выглянул наружу, мы были на втором этаже. Блази шёл по коридору, когда Ибрагимович схватил его, завёл в комнату и вытолкнул в окно. Когда Ибрагимович держит тебя, ты ничего не можешь сделать, потому что он был большим и очень сильным. Он вытолкнул Блази в окно, держа его чуть ли не за ноги, и спросил: «Есть что ещё сказать?» Блази кричал, я держал Златана.
Когда Мануэле вернули в помещение, он тут же расплакался и сказал: «У тебя что, проблема с головой, что это за розыгрыш?» — приводит слова Муту Football Italia.
Муту и Блази к настоящему моменту уже завершили карьеры. 41-летний Ибрагимович выступает за «Милан», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства, май 2022. Видеоролик:
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