Феликс может заменить Роналду в «МЮ» в январе. Планируется аренда с правом выкупа

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс в зимнее трансферное окно может продолжить карьеру в Англии. Предполагается, что 22-летний португальский футболист заменит в «Манчестер Юнайтед» соотечественника, Криштиану Роналду: Жоау арендуют на полгода с правом выкупа. Об этом сообщает The Sun. По сведениям источника, агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш.
Напомним, в матче с «Тоттенхэмом» 37-летний Криштиану Роналду, проведший встречу на скамейке запасных, досрочно ушёл в подтрибунное помещение и уехал со стадиона до окончания игры. В качестве наказания португалец тренировался с молодёжной командой и был оштрафован. Он также не попал в заявку на матч с «Челси».
В нынешнем сезоне 22-летний Феликс отдал три результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Роналду в стольких же встречах забил два гола и отдал один голевой пас.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:
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