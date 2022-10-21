Анзор Кавазашвили: не удивлюсь, если Промес захочет получить российский паспорт

Бывший российский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.
«Отсутствие Промеса в расширенном списке сборной Нидерландов — проблема политиков, которые у себя там в голове всё перевернули. Как и проблема тех людей, которые не включают сильнейшего нападающего в заявку в ущерб своей стране. Вместо спорта отдают предпочтение политике. Не хотят включать? Ну и не надо! Пошли на хрен.
Квинси — любимец российской публики и спартаковцев. Его носят на руках. И он доказывает своей игрой, что является одним из лучших футболистов «Спартака». Не удивлюсь, если через определённое время Промес захочет получить паспорт России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 21 октября 2022
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:47
-
18:35
-
18:34
-
18:32