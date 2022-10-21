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Анзор Кавазашвили: не удивлюсь, если Промес захочет получить российский паспорт

Анзор Кавазашвили: не удивлюсь, если Промес захочет получить российский паспорт
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Бывший российский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Отсутствие Промеса в расширенном списке сборной Нидерландов — проблема политиков, которые у себя там в голове всё перевернули. Как и проблема тех людей, которые не включают сильнейшего нападающего в заявку в ущерб своей стране. Вместо спорта отдают предпочтение политике. Не хотят включать? Ну и не надо! Пошли на хрен.

Квинси — любимец российской публики и спартаковцев. Его носят на руках. И он доказывает своей игрой, что является одним из лучших футболистов «Спартака». Не удивлюсь, если через определённое время Промес захочет получить паспорт России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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