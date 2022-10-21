«Тебя понизили, но у тебя слишком раздуто эго». Пети раскритиковал Роналду

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети в резкой форме отреагировал на последние события в карьере 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В игре с «Тоттенхэмом» португалец покинул скамейку запасных до окончания матча. Он был оштрафован и отправлен на тренировки с молодёжной командой.
«Криштиану — легенда футбола, он оставил свой след в жизни нескольких поколений. Но такой конец карьеры не делает ему чести. Когда я оглядываюсь назад и анализирую его возвращение в «Манчестер Юнайтед», то вижу, насколько некоторые его действия неприемлемы на таком уровне.
Он утомляет всех: болельщиков, товарищей по команде… Они больше не хотят, чтобы он был в раздевалке. У него исключительная карьера, с этим трудно поспорить, но он слишком эгоистичен.
Его поступок в матче с «Тоттенхэмом»… Тебе может больше не нравится то, что происходит с твоим клубом, ты больше не можешь терпеть своего тренера Эрика тен Хага, ты чувствуешь, что к тебе относятся неуважительно. Ты многое сделал, но у тебя больше нет статуса! Ты больше не тот игрок, тебя понизили в должности, ты пережил спад, но ты не принимаешь этого из-за раздутого эго», — приводит слова Пети RMC Sport.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего? Видеоролик:
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 21 октября 2022
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:29
-
19:20
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:47
-
18:35
-
18:34
-
18:32