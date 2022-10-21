«Тебя понизили, но у тебя слишком раздуто эго». Пети раскритиковал Роналду

Чемпион мира в составе сборной Франции Эммануэль Пети в резкой форме отреагировал на последние события в карьере 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. В игре с «Тоттенхэмом» португалец покинул скамейку запасных до окончания матча. Он был оштрафован и отправлен на тренировки с молодёжной командой.

«Криштиану — легенда футбола, он оставил свой след в жизни нескольких поколений. Но такой конец карьеры не делает ему чести. Когда я оглядываюсь назад и анализирую его возвращение в «Манчестер Юнайтед», то вижу, насколько некоторые его действия неприемлемы на таком уровне.



Он утомляет всех: болельщиков, товарищей по команде… Они больше не хотят, чтобы он был в раздевалке. У него исключительная карьера, с этим трудно поспорить, но он слишком эгоистичен.

Его поступок в матче с «Тоттенхэмом»… Тебе может больше не нравится то, что происходит с твоим клубом, ты больше не можешь терпеть своего тренера Эрика тен Хага, ты чувствуешь, что к тебе относятся неуважительно. Ты многое сделал, но у тебя больше нет статуса! Ты больше не тот игрок, тебя понизили в должности, ты пережил спад, но ты не принимаешь этого из-за раздутого эго», — приводит слова Пети RMC Sport.

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