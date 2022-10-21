Сампаоли: в матче с «Реалом» нам нужен дерзкий стиль. Мы должны быть главными

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча 11-го тура Ла Лиги с «Реалом», который состоится завтра, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Волнуюсь перед встречей с Мадридом, хочу, чтобы мои парни храбро вели себя на поле. Нам нужен дерзкий стиль, мы должны стать главным действующим лицом. «Реал» иногда бывает непредсказуем», — цитирует наставника Marca.

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Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере после 10 туров. Мадридский клуб одержал девять побед и один раз сыграл вничью. Андалусийцы располагаются на 12-й строчке в таблице.