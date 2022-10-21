Защитник «Торпедо» Самсонов отреагировал на сравнения с Бэйном из «Тёмного рыцаря»
Поделиться
Защитник «Торпедо» Артём Самсонов отреагировал на то, что его сравнивают с суперзлодеем Бэйном из фильма «Тёмный рыцарь».
«Болельщики пишут, что я похож на Бейна из «Тёмного рыцаря», когда играю в маске? Мне приписали уже столько персонажей… Но я один персонаж — Самсонов, и у меня своя маска (смеётся). Если соперник боится меня, когда я играю в маске, то это уже их проблемы», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Самсонов выступает в тёмной маске. Персонаж Бэйна также носит на лице чёрную повязку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 225 тыс. В текущем сезоне Самсонов провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.
Комментарии
- 22 октября 2022
-
00:01
- 21 октября 2022
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10
-
23:01
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17
-
21:01
-
20:46
-
20:36
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
19:54
-
19:43
Партнерский контент