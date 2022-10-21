Защитник «Торпедо» Самсонов отреагировал на сравнения с Бэйном из «Тёмного рыцаря»

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов отреагировал на то, что его сравнивают с суперзлодеем Бэйном из фильма «Тёмный рыцарь».

«Болельщики пишут, что я похож на Бейна из «Тёмного рыцаря», когда играю в маске? Мне приписали уже столько персонажей… Но я один персонаж — Самсонов, и у меня своя маска (смеётся). Если соперник боится меня, когда я играю в маске, то это уже их проблемы», — сказал Самсонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Самсонов выступает в тёмной маске. Персонаж Бэйна также носит на лице чёрную повязку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 225 тыс. В текущем сезоне Самсонов провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одной голевой передачей.