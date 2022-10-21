Самедов: надеюсь, легионеры, уехавшие из РПЛ, сделали это без обратного билета

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов поделился мнением об иностранных футболистах, покинувших Российскую Премьер-Лигу в летнее трансферное окно.
«Как изменился трансферный рынок после февраля, когда начали уезжать легионеры? Мне кажется, это неуважительно по отношению к РПЛ. Но уехали — значит, уехали. Как говорится, скатертью дорожка. Надеюсь, без обратного билета.
Это неуважительно по отношению к нашему чемпионату. Но, видите, они имеют на это право и смотрят по-своему. А я вижу по-своему», — приводит слова Самедова РБ Спорт.
ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в чемпионате России, временно приостановить контракты со своими клубами и перейти в другие чемпионаты без компенсации на один сезон. Этим воспользовались несколько легионеров РПЛ.
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