Sky: Неймар хотел перейти в «Челси», но требования «ПСЖ» мог выполнить лишь «Ньюкасл»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в прошедшее летнее трансферное окно хотел перейти в «Челси» на правах аренды. Такое же желание было у представителей парижан из-за конфликта 30-летнего футболиста с форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Sky Sports. По сведениям источника, лишь «Ньюкасл» мог выполнить требования «ПСЖ», а переход в «Челси» сорвался.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В 16 матчах нынешнего сезона на его счету 12 голов и девять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. Напомним, переход бразильца в парижскую команду из «Барселоны» за € 222 млн остаётся самым дорогим трансфером в истории футбола.

Главные враги нападающего «ПСЖ» Неймара в футболе. Видеоролик: