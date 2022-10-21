Sky: Неймар хотел перейти в «Челси», но требования «ПСЖ» мог выполнить лишь «Ньюкасл»
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар в прошедшее летнее трансферное окно хотел перейти в «Челси» на правах аренды. Такое же желание было у представителей парижан из-за конфликта 30-летнего футболиста с форвардом Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Sky Sports. По сведениям источника, лишь «Ньюкасл» мог выполнить требования «ПСЖ», а переход в «Челси» сорвался.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В 16 матчах нынешнего сезона на его счету 12 голов и девять результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. Напомним, переход бразильца в парижскую команду из «Барселоны» за € 222 млн остаётся самым дорогим трансфером в истории футбола.
Главные враги нападающего «ПСЖ» Неймара в футболе. Видеоролик:
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