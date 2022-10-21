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«Ты гордость нации и почти всего мира». Сестра Роналду поддержала футболиста

«Ты гордость нации и почти всего мира». Сестра Роналду поддержала футболиста
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Сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Элма Авейру поддержала брата в ситуации с его отстранением от тренировок с основной командой «красных дьяволов».

«Ты являешься и будешь являться нашей самой большой гордостью. Я и вся наша семья знает, кто ты. Ты большой профессионал, гордость нации, гордость почти всего мира. Тебе не нужно ничего доказывать. Я могу прожить ещё 50 лет, но так и не увижу большего профессионала и более великого человека, чем ты, посвятившего всего себя тому, что так любишь — футболу. Ты самый прекрасный человек, которого я встречала в жизни, и ради тебя я пойду на всё. Я счастлива и горжусь тем, что мы одна семья. Люблю тебя», — написала Авейру на своей официальной странице в социальных сетях.

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