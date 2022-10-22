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Криштиану Роналду может заменить Гонсало Игуаина в «Интер Майами»

Криштиану Роналду может заменить Гонсало Игуаина в «Интер Майами»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть подписан американским клубом «Интер Майами» в качестве замены для Гонсало Игуаина, решившего завершить карьеру. Об этом сообщает Mirror.

Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно, так как дни 37-летнего Роналду в «Манчестер Юнайтед», вероятно, сочтены. Он покинул стадион до окончания матча с «Тоттенхэмом» (2:0), за что был оштрафован и переведён для тренировок в команду U21. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона, поэтому зимнее трансферное окно — последнее, когда манкунианцы могли бы выручить деньги за продажу своего футболиста.

Напомним, Роналду и Игуаин вместе выступали за мадридский «Реал» с 2009 по 2013 год. Затем Гонсало перешёл в «Наполи».

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