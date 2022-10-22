Мбаппе — лучший бомбардир, Месси — лучший ассистент французской Лиги 1

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси вышли на первые строчки в гонках бомбардиров и ассистентов французской Лиги 1 соответственно.

После матча «ПСЖ» с «Аяччо» на счету 23-летнего француза десять мячей в одиннадцати играх сезона. В ворота «Аяччо» он забил два гола, что помогло ему опередить своего одноклубника Неймара и канадского нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида.

Примечательно, что оба гола Мбаппе забил после передач Лионеля Месси, что позволило аргентинцу выйти на первую строчку в гонке ассистентов Лиги 1. На счету Месси девять передач в одиннадцати матчах, он также обошёл Неймара по этому показателю.

Матч «ПСЖ» — «Аяччо» закончился со счётом 3:0 в пользу парижан. Отметим, что помимо Мбаппе, голом отметился сам Месси, забивший с передачи француза.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 32 очка после 12 туров. Парижская команда не проиграла ни одного матча в текущем чемпионате Франции.

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