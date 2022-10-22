Инсайдер Плеттенберг: «Манчестер Юнайтед» пока не собирается расторгать контракт с Роналду
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Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не планирует расторгать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своей социальной сети.
Ранее «Манчестер Юнайтед» принял решение не включать португальского форварда в заявку на игру 13-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», которая состоится в субботу, 22 октября. Одна из причин, по которой главный тренер Эрик тен Хаг исключил Роналду из состава, может быть связана с поступком португальца во время игры с «Тоттенхэмом» (2:0). Не дожидаясь окончания матча, Роналду, который был в запасе, сначала покинул скамейку, а затем и стадион.
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