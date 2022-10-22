Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм: мне было очень радостно уехать из России

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм, не проведший за российский клуб ни одного матча, а сейчас выступающий за «Салернитану», рассказал, почему решил покинуть стан «быков».

«Мне было очень радостно уехать из России. Тот факт, что я уехал оттуда, воодушевляет меня. Остаться в России было бы не самым лучшим решением. Могу признать, что мне повезло. Во-первых, я отправился в аренду до начала конфликта. Во-вторых, «Салернитане» удалось остаться в Серии А, так что это была возможность продолжить играть на высшем уровне», — цитирует игрока Nettavisen.

Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА.