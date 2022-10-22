Тен Хаг: Роналду исключён лишь на матч с «Челси», затем он вернётся в состав

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», высказался о будущем в клубе португальского нападающего Криштиану Роналду, который ранее был исключён из заявки на встречу 13-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси».

«Останется ли Роналду до конца сезона и хочу ли я этого? Да, я хочу и того, и другого. Это исключение Криштиану лишь на ближайшую игру с «Челси», а затем он вернётся в состав. Это наказание. Как мы сказали в заявлении, он остаётся важной частью команды, и я рассчитываю на него до конца сезона. Мы хотим реализовать наши амбиции.

После инцидента с «Райо Вальекано» я сказал, что это неприемлемо, но это произошло вновь. Это касается всех, когда это произойдёт во второй раз, это будет иметь последствия. Вот что мы сейчас сделали. Нам будет не хватать его завтра, это потеря для команды, но я думаю, что это важно для отношения, менталитета состава.

Я думаю, это будет отражением для него, а также для всех остальных. Я поставил предупреждение в начале сезона, и в следующий раз это должно быть последствием. Когда вы живёте вместе, играете вместе, футбол — это командный вид спорта, и вы должны соответствовать определённым стандартам, а я должен это контролировать», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, встреча между «Челси»» и «Манчестер Юнайтед» состоится уже сегодня, в субботу, 22 октября. Начало – 19:30 мск.

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