Поттер высказался о травмированном Канте и его контракте с «Челси», который истекает летом

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о ситуации с полузащитником команды Н’Голо Канте. Сейчас француз травмирован, а его контракт с клубом завершится 30 июня 2023 года.
«Самое важное для всех нас и для меня в частности – то, что сейчас мы помогаем Канте восстановиться после перенесённой операции, вернуться в форму. Сфокусированы именно на этом.
Впереди у него долгий путь. Для нас важно обеспечить Канте правильное лечение, помочь ему набрать кондиции и стать после этого сильнее. Когда он снова сможет получать удовольствие от футбола, мы сможем подумать о вопросе контракта», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
Н’Голо Канте перенёс операцию из-за травмы подколенного сухожилия. На восстановление футболисту понадобится порядка трёх месяцев. Французский полузащитник пропустит чемпионат мира в Катаре. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах «Челси».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 22 октября 2022
-
01:39
-
01:37
-
01:27
-
01:26
-
00:57
-
00:35
-
00:23
-
00:15
-
00:14
-
00:01
- 21 октября 2022
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:32
-
23:27
-
23:16
-
23:10
-
23:01
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:35
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:17