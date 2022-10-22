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Поттер высказался о травмированном Канте и его контракте с «Челси», который истекает летом

Поттер высказался о травмированном Канте и его контракте с «Челси», который истекает летом
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о ситуации с полузащитником команды Н’Голо Канте. Сейчас француз травмирован, а его контракт с клубом завершится 30 июня 2023 года.

«Самое важное для всех нас и для меня в частности – то, что сейчас мы помогаем Канте восстановиться после перенесённой операции, вернуться в форму. Сфокусированы именно на этом.

Впереди у него долгий путь. Для нас важно обеспечить Канте правильное лечение, помочь ему набрать кондиции и стать после этого сильнее. Когда он снова сможет получать удовольствие от футбола, мы сможем подумать о вопросе контракта», – приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Н’Голо Канте перенёс операцию из-за травмы подколенного сухожилия. На восстановление футболисту понадобится порядка трёх месяцев. Французский полузащитник пропустит чемпионат мира в Катаре. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах «Челси».

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