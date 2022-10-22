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Каррагер назвал Почеттино подходящим кандидатом для «Астон Виллы»

Каррагер назвал Почеттино подходящим кандидатом для «Астон Виллы»
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, назвал неочевидного кандидата на должность главного тренера «Астон Виллы» после увольнения Стивена Джеррарда.

«Любой футбольный клуб должен быть амбициозным, и за последние несколько недель мы постоянно слышали, насколько амбициозен этот клуб, что увеличивало давление на него и роль, в которой он был.

Маурисио Почеттино — отличный тренер, и это было бы отличным назначением для «Астон Виллы», но, если вы посмотрите, где они находятся в таблице, то вспомните Почеттино только что покинул «ПСЖ». Он тренировал Мбаппе и Месси в Лиги чемпионов, и я уверен, что он хотел бы вернуться на этот уровень.

Но если бы «Вилла» смогла бы договориться с Маурисио, то я уверен, что это было бы фантастическое назначение для них», — цитирует Каррагера BBC со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Джеррард был уволен из «Астон Виллы» после крупного поражения в выездном матче 12-го тура чемпионата Англии от «Фулхэма» (0:3). Сейчас команда занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав девять очков после 11 проведённых встреч.

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