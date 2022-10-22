Каррагер назвал Почеттино подходящим кандидатом для «Астон Виллы»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне выступающий экспертом на британском телевидении, назвал неочевидного кандидата на должность главного тренера «Астон Виллы» после увольнения Стивена Джеррарда.
«Любой футбольный клуб должен быть амбициозным, и за последние несколько недель мы постоянно слышали, насколько амбициозен этот клуб, что увеличивало давление на него и роль, в которой он был.
Маурисио Почеттино — отличный тренер, и это было бы отличным назначением для «Астон Виллы», но, если вы посмотрите, где они находятся в таблице, то вспомните Почеттино только что покинул «ПСЖ». Он тренировал Мбаппе и Месси в Лиги чемпионов, и я уверен, что он хотел бы вернуться на этот уровень.
Но если бы «Вилла» смогла бы договориться с Маурисио, то я уверен, что это было бы фантастическое назначение для них», — цитирует Каррагера BBC со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, Джеррард был уволен из «Астон Виллы» после крупного поражения в выездном матче 12-го тура чемпионата Англии от «Фулхэма» (0:3). Сейчас команда занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав девять очков после 11 проведённых встреч.
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