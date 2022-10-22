Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» уверенную победу над «Аяччо»

Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» уверенную победу над «Аяччо»
Комментарии

Вечером 21 октября в Аяччо состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором местный «Аяччо» принимал действующего чемпиона страны «Пари Сен-Жермен». Гости победили со счётом 3:0.

Основными действующими лицами матча стали главные звёзды команды – француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси. Все три гола были забиты при их непосредственном участии.

На 24-й минуте «ПСЖ» повёл в счёте, когда Мбаппе забил с передачи Месси. А ещё два мяча влетели в сетку Бенжамена Леруа в ходе заключительного отрезка игры. На 78-й минуте уже Мбаппе ассистировал Месси. А на 82-й минуте Лионель отдал свой второй результативный пас, а Килиан, соответственно, оформил дубль.

Парижане лидируют в турнирной таблице с 32 очками и являются единственной командой, которая ещё не проигрывала. «ПСЖ» не пропускает три тура подряд. А Мбаппе с 10 голами вышел в лидеры бомбардирской гонки, опередив одноклубника Неймара (9 мячей).

Франция - Лига 1. 12-й тур
21 октября 2022, пятница. 22:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 24'   0:2 Месси – 78'   0:3 Мбаппе – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022