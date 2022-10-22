Дубль Мбаппе и гол Месси принесли «ПСЖ» уверенную победу над «Аяччо»

Вечером 21 октября в Аяччо состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором местный «Аяччо» принимал действующего чемпиона страны «Пари Сен-Жермен». Гости победили со счётом 3:0.
Основными действующими лицами матча стали главные звёзды команды – француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси. Все три гола были забиты при их непосредственном участии.
На 24-й минуте «ПСЖ» повёл в счёте, когда Мбаппе забил с передачи Месси. А ещё два мяча влетели в сетку Бенжамена Леруа в ходе заключительного отрезка игры. На 78-й минуте уже Мбаппе ассистировал Месси. А на 82-й минуте Лионель отдал свой второй результативный пас, а Килиан, соответственно, оформил дубль.
Парижане лидируют в турнирной таблице с 32 очками и являются единственной командой, которая ещё не проигрывала. «ПСЖ» не пропускает три тура подряд. А Мбаппе с 10 голами вышел в лидеры бомбардирской гонки, опередив одноклубника Неймара (9 мячей).
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