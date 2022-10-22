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«Применят санкции». Канчельскис сравнил уход Мостового в раздевалку с поступком Роналду

«Применят санкции». Канчельскис сравнил уход Мостового в раздевалку с поступком Роналду
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Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборных СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с обратной заменой Андрея Мостового в матче «Зенит» – «Крылья Советов» и реакцию на неё футболиста.

«Обратная замена Мостового? Раз Сергей Богданович так поступил, на это есть причины. То, что Мостовой практически сразу ушёл в раздевалку как Роналду, это неправильно. «Зенит» применит по отношению к Андрею санкции после этого эпизода. Они будут, конечно, не такие, как в «Манчестер Юнайтед» у Роналду, но, скорее всего, это будет большой финансовый штраф. В любом случае, вести себя так нельзя», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Андрей Мостовой вышел на замену на 61-й минуте матча Кубка России с «Крыльями Советов», но на 83-й минуте сам был заменён. После ухода с поля он эмоционально отреагировал на решение Сергея Семака в разговоре с ним, а после этого сразу отправился в раздевалку.

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