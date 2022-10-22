Аршавин назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2023

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал» и санкт-петербургский «Зенит», сделал свой прогноз о тройке претендентов на следующий «Золотой мяч».

«Кто выиграет следующий «Золотой мяч»? Холанд? Он будет одним из претендентов. Думаю, расклад такой: Мбаппе, Неймар, Холанд», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, 22-летний норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в нынешнем сезоне принял участие в 14 встречах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и тремя результативными передачами. У Килиана Мбаппе – 14 забитых мячей и два голевых паса в 15 матчах, а у его одноклубника из «ПСЖ» Неймара – 12 голов и девять голевых передач в 16 играх.

Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?