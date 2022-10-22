Самедов: большинство новичков «Локомотива» не соответствуют уровню амбиций клуба

Бывший полузащитник «Локомотива» и других клубов Александр Самедов высказался о кадровых изменениях в стане железнодорожников. Сейчас Самедов является селекционером воронежского «Факела».
«Как смотрю на то, что случилось с проектом «Локомотива»? Такое бывает. У кого-то были другие ожидания, но что-то пошло не так. Мои ожидания – это мои проблемы. Логично ли всё случившееся? Наверное, да, раз всё так получилось.
Не хочу в это углубляться, но изначально – есть спорт и есть не спорт. Есть логичные вещи, есть нелогичные. Видел там мало логичного. Логики просто не видел. Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы. Большинство новичков не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив». Кого я точно бы взял? Изидор – неплохой парень», – приводит слова Самедова «РБ Спорт».
Напомним, в ходе сезона «Локомотив» уволил немецкого тренера Марвина Комппера. Команду возглавлял другой немец Йозеф Циннбауэр, который впоследствии также покинул свой пост, как и спортивный директор клуба Томас Цорн. После 13 туров московская команда набрала в РПЛ 12 очков, занимая 13-е место.
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