Самедов: большинство новичков «Локомотива» не соответствуют уровню амбиций клуба

Бывший полузащитник «Локомотива» и других клубов Александр Самедов высказался о кадровых изменениях в стане железнодорожников. Сейчас Самедов является селекционером воронежского «Факела».



«Как смотрю на то, что случилось с проектом «Локомотива»? Такое бывает. У кого-то были другие ожидания, но что-то пошло не так. Мои ожидания – это мои проблемы. Логично ли всё случившееся? Наверное, да, раз всё так получилось.



Не хочу в это углубляться, но изначально – есть спорт и есть не спорт. Есть логичные вещи, есть нелогичные. Видел там мало логичного. Логики просто не видел. Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы. Большинство новичков не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив». Кого я точно бы взял? Изидор – неплохой парень», – приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Напомним, в ходе сезона «Локомотив» уволил немецкого тренера Марвина Комппера. Команду возглавлял другой немец Йозеф Циннбауэр, который впоследствии также покинул свой пост, как и спортивный директор клуба Томас Цорн. После 13 туров московская команда набрала в РПЛ 12 очков, занимая 13-е место.