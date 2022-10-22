Шунин поделился ожиданиями от столичного дерби «Локомотив» — «Динамо»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о своих ожиданиях от встречи 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом». Игра пройдёт сегодня, 22 октября, и начнётся в 19:00 мск.

«Локомотив» и «Динамо» — это в любом случае московское дерби. «Локомотив» обыграл «Торпедо» в чемпионате, это придаст им усилий, адреналина и хороших эмоций. К нашей игре они точно будут готовиться. Мы играем на выезде, поэтому это будет точно сложнейший матч. Как видите, сейчас с любым соперником в РПЛ проходных матчей нет, все бьются. Очки добываются на зубах. Жду яркий и сложный матч», — сказал вратарь в интервью Sport24.

Матч двух столичных команд пройдёт на «РЖД Арене». Предыдущая встреча команд состоялась в рамках 29-го тура РПЛ сезона-2021/2022 и закончилась вничью — 3:3.