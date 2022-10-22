Бояринцев не видит проблемы для «Спартака» в отсутствие Абаскаля в игре с «Химками»

Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев высказал предположение, что дисквалификация рулевого Гильермо Абаскаля не скажется отрицательно на игре его подопечных в матче 14-го тура чемпионата России по футболу с «Химками».

Напомним, испанский специалист подвергся дисквалификации на один матч за стычку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым. Она случилась во время столичного дерби в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» в этой паре является фаворитом. Думаю, красно белые находятся в неплохом настроении после победы над «Факелом» в кубковом матче. Да и в целом последние матчи хорошо складываются для «Спартака».

Не будет на бровке дисквалифицированного Абаскаля? Ну, ничего страшного. Он ведь руководит командой все эти дни, готовит её. Повторюсь, моё мнение, ничего страшного в этом нет. Помню, в качестве тренера мне тоже доводилось смотреть игру своей команды на трибуне. Думаю, будет прямая связь с тренерской скамейкой. Поэтому, мне кажется, всё будет нормально. Не вижу проблем.

Что касается матча, то хочется отметить, что в «Химках» немало игроков, которые, так или иначе, были связаны со «Спартаком», находились в системе красно белых. В этом матче они должны быть более чем мотивированы. Уверен, что простой игры у спартаковцев не получится. В том, что «Химки» дадут бой «Спартаку», я даже не сомневаюсь, — сказал Бояринцев в интервью «Матч ТВ».

Красно-белые сразятся с «Химками» во встрече 14-го тура РПЛ на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 23 октября. Матч начнётся в 16:300 мск. Столичная команда располагается в турнирной таблице на второй позиции, имея в своём активе 26 очков, подмосковный клуб (9) находится на 15-й строчке.