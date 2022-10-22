Талалаев: после «Ахмата» планировал отдохнуть, но понял, что «Торпедо» нужно помочь

Главный тренер футбольного клуба «Торпедо» Москва Андрей Талалаев рассказал, почему согласился возглавить московский клуб.

«После ухода из «Ахмата» я не планировал так быстро браться за новую работу. Когда примерно месяц назад Илья Леонидович Геркус попросил о встрече и предложил подумать о «Торпедо», я ему так и сказал: хочу пока продолжить отдых. Мне нужно было время на перезагрузку.



Но потом наступил мой день рождения, было много поздравлений от воспитанников «Торпедо» — и мы много говорили о том, что родной клуб переживает тяжёлые времена. Мысль, что нужно ему помочь, крепла. Тут «Торпедо» вышло на меня ещё раз — смогли убедить, что нужно возглавить клуб именно сейчас, хотя честно могу сказать: ещё не чувствую себя на 100% готовым. В планах было отдыхать до зимней паузы. Максимум, занимался бы аналитикой на ТВ: у меня уже были контакты по работе на ЧМ-2022 с европейской телекомпанией», — приводит слова Талалаева Sport24.

Талалаев возглавил «Торпедо» в октябре этого года после того, как был уволен из «Ахмата» в сентябре. Московский клуб занимает 16-е, последнее место в РПЛ. В следующем матче «Торпедо» сыграет с бывшей командой Талалаева «Ахматом» завтра, 23 октября.

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