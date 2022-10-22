Талалаев: футбол необходим в трудные времена, в него играли и в блокадном Ленинграде

Новый главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев заявил, что футбольные чемпионаты должны продолжаться, несмотря на политическую обстановку в стране.
«Предложения остановить чемпионат России на фоне мобилизации? Суть нашей профессии в том, чтобы давать возможность людям выплёскивать эмоции и получать взамен другие. Футбол необходим — и чем труднее времена, тем больше. В футбол играли и в блокадном Ленинграде. Это проявление наших лучших возможностей. Футбол останавливать точно нельзя», — цитирует Талалаева Sport24.
Ранее президент РФС Александр Дюков выступил с заявлением, что Российская Премьер-Лига будет продолжаться, несмотря на санкции международных федераций и объявленную частичную мобилизацию.
Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
- 22 октября 2022
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